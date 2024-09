Abbonamenti, si avvicina quota 4.500 Altre nove tessere sottoscritte in questo mercoledì di inizio settembre

Campagna abbonamenti agli sgoccioli. Si continua a piccoli passi, ma la prerogativa incredibile è che da quando è iniziata in nessun giorno si è fermata. Anche oggi sono state sottoscritte altre 9 tessere che fanno sì che si giunga alla quota complessiva di 4.487. Mancherebbero appena 13 abbonamenti alla quota tonda di 4.500 ed è a quella che si punta in questi tre giorni che mancano ancora al gong di chiusura. Inutile dire che si tratta già di un ottimo risultato, perchè nel campionato di serie C non è da tutti poter contare su una base di 4.500 tifosi ad ogni giornata.