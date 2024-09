Abbonamenti, superata quota 4.500 Bel traguardo per la tifoseria giallorossa a due giorni dalla chiusura della campagna

Altre 15 tessere d'abbonamento per scollinare dalla quota 4.500. La cifra complessiva degli abbonamenti sottoscritti finora passa a 4.502. Una bella soddisfazione per la tifoseria sannita. Come è noto la campagna abbonamenti è stata prorogata e terminerà alla vigilia di Benevento-Potenza sabato 7 settembre.