Serie C / Diretta Benevento-Potenza 1-0, LIVE Segui la testuale del match valido per la terza giornata

Al Vigorito si affrontano Benevento e Potenza per la terza giornata del girone C di Serie C. I giallorossi sono a caccia del riscatto dopo la sconfitta rimediata nella scorsa giornata a Catania.

3' - GOL DEL BENEVENTO! Giallorossi subito in vantaggio con Acampora che conquista palla e con un colpo di esterno trafigge Cucchietti. Decisiva una deviazione di Riggio

1' - Inizia Benevento-Potenza!

Benevento-Potenza 0-0, il tabellino

BENEVENTO (4-3-3): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco, Acampora; Lamesta, Perlingieri, Manconi. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Tosca, Simonetti, Ciurleo, Viviani, Viscardi, Carfora, Avolio. All.: Auteri

POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Sciacca, Riggio, Burgio; Ghisolfi, Felippe, Erradi; D'Auria, Schimmenti, Rossetti. A disp.: Alastra, Galiano, Galletta, Ferro, Castorani, Caturano, Firenze, Milesi, Selleri, Vilardi, Rillo, Verrengia, Rosafio. All.: De Giorgio

Arbitro: Andeng Tona Mbei di Cuneo. Assistenti: Colavito di Bari e Cecchi di Roma 1. Quarto ufficiale: Vogliacco di Bari

Marcatore: 3'pt Acampora