Serie C, un'altra giornata di emozioni forti Quarto turno d'andata: spicca la sfida tra le due capoliste Catania e Picerno

Un'altra giornata da emozioni forti. E siamo appena alla quarta. Le quattro battistrada sono messe a dura prova da sfide niente affatto banali. Si comincia stasera con Potenza-Sorrento (20,45), diventata un derby per via di quel campo, il Viviani, che le due squadre si dividono. Il Potenza è reduce dalla “scoppola” di Benevento, il Sorrento è capolista a sorpresa. Il tecnico dei peninsulari Barilari, fresco dell'avventura col Sestri Levante, ci ha scherzato su: “Non pensiamo a questa classifica: uno screenshot per i nipotini e via”. L'altra sfida serale è quella che vede di fronte Taranto e Trapani: nello Iacovone deserto torneranno due artefici del campionato scorso con gli junici, Kanoutè e Bifulco. Gauteri, che si è preso una bella gatta da pelare, ha già suonato la carica: il Trapani del neo tecnico Aronica dovrà sudare per portare via punti. Vedremo.

Domani sera (20,45) tocca ad altre due capoliste sfidarsi a singolar tenzone: Catania e Picerno. Al Massimino ci saranno i soliti ventimila, ma il piccolo Picerno non ha più paura di misurarsi con le grandi. Contemporaneamente c'è un derby campano, quello tra Casertana e Turris. Partita che può significare molto per entrambe, dopo che hanno superato un difficile avvio: Iori aspetta Asencio, Conte può contare su tutti gli effettivi e i primi risultati si sono visti con la vittoria sul Latina. Nel pomeriggio alle 18,30 ci sono altre due partite avvincenti: Crotone-Messina con gli squali che devono rifarsi della sconfitta col Trapani, ma affrontano una squadra sbarazzina che va presa con le molle. Infine Monopoli-Juventus NG. I pugliesi vengono dalla fantastica serata di Foggia (4-1), la Juventus deve provare a fondere un po' di concretezza alle belle giocate dei singoli.

Domenica altre emozioni notturne: a cominciare dalla sfida di Bari dove ospite della matricola Altamura ci sarà il Benevento. Di grande interesse Cerigola-Giugliano, appena qualche mese fa un preliminare dei play off: i pugliesi non nascondono più le loro ambizioni e preparano l'esordio di Parigini. Infine Cavese-Avellino dove Pazienza si gioca il futuro e gli irpini una parte di stagione. Nel monday night c'è Latina-Foggia, sfida tra due squadre uscite con le ossa rotte dalla scorsa giornata. Chi troverà il riscatto?

Serie C, il programma della 4^ giornata



OGGI 13 SETTEMBRE

Ore 20.45

TARANTO-TRAPANI, in diretta su Sky Sport Arena e NOW

POTENZA-SORRENTO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 18.30

MONOPOLI-JUVENTUS NEXT GEN, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

CROTONE-MESSINA, in diretta su Sky Sport 254 e NOW

Ore 20.45

CATANIA-AZ PICERNO, in diretta su Sky Sport 252 e NOW

CASERTANA-TURRIS, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 20.45

CAVESE-AVELLINO, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e NOW

TEAM ALTAMURA-BENEVENTO, in diretta su Sky Sport 255 e NOW

AUDACE CERIGNOLA-GIUGLIANO, in diretta su Sky Sport 256 e NOW

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 20.30

LATINA-FOGGIA, in diretta su Sky Sport 253 e NOW

CLASSIFICA

Picerno, Sorrento, Catania e Audace Cerignola 7; Monopoli e Benevento 6; Giugliano 5; Foggia, Potenza, Trapani, Messina e Cavese 4; Juventus NG, Crotone e Turris 3; Latina, Casertana e Avellino 2; Taranto 1*; Altamura 0.

Nella foto una formazione del Trapani