Serie C, un altro sabato infernale Avellino, crisi senza fine. Perdono in casa anche Cavese e Taranto

Un altro sabato di emozioni forti in serie C. L'Avellino sprofonda nelle sue paure, perde anche contro il Latina e si trincera dietro un silenzio stampa che la dice lunga sul momento disastroso della squadra irpina. Le tante assenze non possono spiegare tutto, gli smarrimenti di Pazienza nemmeno. Probabilmente gli infortuni di Tribbuzi, di Patierno, di Toscano, di Cancellieri, le condizioni non al meglio di Redan, Rigione, hanno finito con l'abbassare tantissimo la cifra tecnica della squadra. Il destino di Pazienza sembra segnato, ma il cambio dell'allenatore non può bastare per rimettere in sesto una squadra che non dà segni di ripresa. Martedì sera a Torre del Greco dovranno esserci delle novità, perchè anche i corallini sono una brutta gatta da pelare. Il Latina ha giocato una buona gara, con ordine e senza strafare: ha trovato il gol e l'ha difeso bene.

Nel pomeriggio Sorrento e Turris si erano spartite la posta in palio al termine di una partita piacevole e ricca di capovolgimenti di fronte. Due squadre di buona caratura e anche volitive dal punto di vista agonistico.

In serata, oltre al colpo esterno del Latina, anche Monopoli e Team Altamura hanno espugnato i campi dove erano ospiti. Il Monopoli che giovedì attende il Benevebto al “Veneziani” si conferma squadra da trasferta. Al Lamberti di Cava vince una partita di quelle che si definiscono “sporche”. Un gol nel primo tempo è stato difeso con le unghie e con i denti, con mischie paurose in cui i pugliesi si sono affidati alla “Dea Eupalla”. La Cavese non è parsa molto lineare, ma almeno per grinta e determinazione avrebbe meritato qualcosa in più.

Terza impresa esterna quella del Team Altamura, alla prima vittoria stagionale sul campo del Taranto, che in attesa della più che certa penalizzazione, tinge di nero il suo orizzonte. La squadra di Di Donato vince in rimonta: alla rete di Shiba, rispondono Dipinto e D'Amico e gli altamurani possono finalmente cominciare a sorridere.

Domani si chiude la quarta giornata. Alle 16,15 si apre con un suggestivo Trapani-Juventus. Alle 18,30 si continua con Giugliano-Catania. Alle 20,45 si chiude con Audace Cerignola-Potenza, Picerno-Crotone e Benevento-Foggia. In palio le posizioni di vertice.

In alto Taranto-Altamura. Foto Barone (Mondo rossoblù)