Lanini e Lamesta, nessun broncio Il rigore che l'attaccante torinese non ha voluto lasciare al compagni non ha prodotto strascichi

Non c'erano dubbi, lo avevano anticipato anche Auteri e i loro compagni di squadra. Ma la foto che Lanini e Lamesta hanno postato sulle relative pagine Instagram vale più di cento spiegazioni e cancella subito qualsiasi falsa illazione che qualcuno aveva provato a fare. Le dita alzate in segno di vittoria in attesa di godersi qualche bella partita in televisione: ovviamente insieme. Il rigore che Lanini non ha lasciato a Lamesta domenica sera non ha prodotto strascichi. Del resto si è detto sempre che questo è un gruppo di ragazzi per bene e soprattutto seri. E non sarà certo la trasformazione di un rigore a rovinare il bel rapporto che c'è fra di loro.