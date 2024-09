Catania e Cerignola non si fanno male: è 0 a 0 Goleada del Trapani a Potenza. Foggia di nuovo sconfitto in casa dal Giugliano

E' stato sempre così: nei turni infrasettimanali il fattore campo va a farsi benedire. Così delle cinque partite giocate oggi, ben tre sono state vinte dalle squadre ospiti: tra tutte risalta la goleada del Trapani a Potenza giocata nel pomeriggio. Siciliani bravi e di ottima caratura, lucani autolesionisti fino al suicidio. I “regali” della difesa potentina sono stati all'altezza del vecchio “mai dire gol”. Episodi decisivi a metà ripresa prima un'occasione sprecata incredibilmente da Caturano da due passi di testa e poi il fallo del giovane Novella ritenuto da “ultimo uomo” a quasi 50 metri dalla porta. A quel punto il Potenza si è sgretolato e per il Trapani è stato uno scherzo da ragazzi infilare per altre tre volte la rete di Cucchietti.

Di sera cade allo Zaccheria il Foggia, che vede sempre più traballare la panchina di Brambilla (in tribuna c'era Eziolino Capuano e le voci si sono psrecate...). L'ex tecnico della Juve ha rimodellato i satanelli con un più saggio 4-3-3, ma il Giugliano ha trovato il gol della domenica con De Rosa e poi il raddoppio con lo stesso giocatore. Sul finire di tempo il “gollonzo” di Murano, che ha beffato Barosi con un tiro cross. Nella ripresa il Foggia non è riuscito a raddrizzare il risultato ed è scattata la contestazione delle due curve.

L'altra impresa corsara è stata del Sorrento a Crotone. Vantaggio velocissimo degli squali al 2' con l'ex Giugliano Oviszach, nella ripresa Todisco e Musso hanno capovolto il risultato e punito i pitagorici.

Le altre due sfide sono finite in parità. 1 a 1 tra Latina e Messina. In vantaggio i peloritani con Pedicillo (29'), pari dei pontini 6' dopo (35') con Capanni. Nel Latina ha esordito al 37' del secondo tempo anche l'ex giallorosso Riccardo Improta.

L'ultima partita è il match clou tra Catania e Audace Cerignola. Partita deludente come lo zero a zero finale che accontenta più i pugliesi che i siciliani che erano reduci dalla sconfitta di Giugliano. Poche emozioni per i ventimla e vittoria degli etnei ancora rimandata. Per i pugliesi un punto guadagnato su un campo ritenuto difficilissimo.

Questa sera si replica con le ultime due partite: Juventus-Picerno alle 18,30, e Monopoli-Benevento alle 20,45.

Nella foto un momento di Catania-Cerignola (dal sito ufficiale Facebook del Catania)