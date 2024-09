Nel girone C alla sesta giornata già quattro esoneri Al posto di Brambilla al Foggia è pronto Eziolino Capuano

Siamo appena alla sesta giornata e nel girone C di serie C siamo già al quarto esonero dall'inizio della stagione. Ad aprire le danze (ma in circostanze quasi forzate) è stato Eziolino Capuano che la lasciato il Taranto a Carmine Gautieri. Il primo vero esonero è stato quello di Torrisi al Trapani, sostituito da Aronica. Poi è arrivato l'esonero di Michele Pazienza ad Avellino, che per il momento ha lasciato il posto a Raffaele Biancolino. Infine ieri sera l'esonero di Massimo Brambilla a Foggia comunicato in diretta televisiva nel dopo-partita dal presidente Canonico. Ironia della sorte il sostituto di Brambilla sarà proprio Capuano che aveva aperto la lista degli esoneri, e che esordirà (si aspetta solo l'ufficialitò) nientemeno che al Partenio di Avellino, quello che è stato il suo stadio.

Un divorzio anche nel girone B, quello di Gastaldello che era alla guida del Legnago. Fatale la sconfitta a Terni per 8 a 0. Difficile trovare una giustificazione.