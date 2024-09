Serie C / Diretta Benevento-Juve Next Gen, LIVE Segui la diretta testuale del match tra giallorossi e bianconeri

Al Vigorito c'è il confronto tra il Benevento e la Juventus Next Gen, valido per la settima giornata del girone C di Serie C. La Strega è in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata in casa del Monopoli, mentre i bianconeri sono reduci dal pareggio casalingo col Picerno. Con una vittoria, la squadra di Auteri tornerebbe al comando della classifica.

Benevento-Juve Next Gen, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Tosca, Agazzi, Viviani, Borello, Carfora. All.: Auteri

JUVE NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Perotti, Scaglia F., Gil; Comenencia, Palumbo, Peeters, Cudrig; Papadopulos, Afena Gyan; Semedo. A disp.: Scaglia, Marcu, Macca, Mulazzi, Anghelè, Savio, Amaradio, Guerra, Le Donne, Da Graca, Citi, Owusu, Puckzka, Turco, Faticanti. All.: Montero

Arbitro: Ancora di Roma 1. Assistenti: Bianchi di Pistoia e Sbardella di Belluno. Quarto ufficiale: Castellone di Napoli