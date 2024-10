Benevento, si "alleggerisce" l'infermeria Ferrara sembra pronto al rientro. Sul campo anche Pinato e Acampora, ma per loro c'è da attendere

Seconda seduta di giornata davanti agli occhi indiscreti (davvero pochi) della gente. Auteri aveva programmato una doppia (in mattinata esercitazioni a gruppi differenziati, percorsi metabolici e lavoro intermittente) e nel pomeriggio a porte aperte ha rivisto in gruppo un po' degli ultimi clienti dell'infermeria. Innanzitutto Antonio Ferrara. Il mancino ex Taranto ha bruciato i tempi e la distrazione al polpaccio sembra solo un lontano ricordo. Si è allenato senza problemi per tutto il pomeriggio, partecipando attivamente alle esercitazioni tecnico tattiche iniziali, agli smarcamenti e alle conclusioni a rete prima della rituale partitella finale. E' presto per trarre conclusioni, ma è insindacabile che tra i tre reduci da infortunio è quello che ha maggiori chances di esserci al “Franco Scoglio” domenica.

Alle esercitazioni col pallone ha partecipa anche Marco Pinato, ma per lui occorre ancora un po' di pazienza. La pubalgia richiede una gestione attenta e non è il caso di rischiare nulla: difficile dunque che domenica possa esserci anche lui nella trasferta in Sicilia, serve ancora un po' di tempo per poterlo schierare. Più o meno stesse deduzioni per Gennaro Acampora. Il suo malanno non è dei più gravi (distrazione di primo grado) e tutto sommato si può dire sulla strada della completa guarigione. Tanto che si allena intensamente, ma a bordo campo, facendo solo corso e non toccando mai il pallone. A tre giorni dalla partita sembra difficile anche per lui che possa essere disponibile per la trasferta di Messina.

Per chiudere con i problemi fisici, bisogna segnalare l'assenza di Biagio Meccariello, fermato solo per precauzione per un affaticamento al soleo (il muscolo situato sotto i “gemelli” del polpaccio).

Auteri ha comunque potuto gioire per la condizione che stanno raggiungendo i suoi ragazzi. Soprattutto gli attaccanti sembrano pronti a offrire anche in trasferta le prestazioni eccellenti del Vigorito. Bene Manconi e Lamesa, ottimo Borello, tignoso come sempre Perlingieri. In crescita anche Lanini e non male Carfora, che in allenamento fa sempre bella figura.

Centrocampisti senza problemi, da Prisco e Talia, fino a Simonetti che sta attraversando un periodo di forma eccellente. Bene anche Agazzi e Viviani. Difesa, come sempre collaudata intorno a Berra, con i vari Oukhadda, Capellini, Tosca, Viscardi e Sena.

Domani si replica di pomeriggio alle 15. Cosi come venerdì quando alle 17,30 è prevista anche la conferenza stampa di Auteri. Sabato seduta mattutina alle 9, subito dopo partenza per Messina.

Nella "foto Taddeo" il recuperato Ferrara tra Berra e Perlingieri