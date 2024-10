Serie C / Diretta Messina-Benevento, LIVE Segui con noi la testuale del match valido per l'ottava giornata di campionato

Il Benevento affronta il Messina in trasferta, con l'intento di conquistare la seconda vittoria consecutiva dopo la convincente affermazione contro la Juve Next Gen. La squadra di Auteri cerca l'allungo in classifica che le permetterebbe di consolidare il primo posto.

15:01 - Squadre in campo. Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Franco Chimenti

Messina-Benevento, il tabellino

MESSINA (4-3-3): Kaprikas; Lia, Manetta, Rizzo, Ortisi; Garofalo, Petrucci, Frisenna; Cominetti, Anatriello, Pedicillo. A disp.: Curtosi, Di Bella, Ndir, Mamona, Petrungaro, Marino, Re, Luciani, Morleo, Adragna, Mameli, Di Palma, Anzelmo. All.: Modica

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Tosca, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Gianquinto di Parma. Assistenti: Andreano di Foggia e Bracaccini di Macerata. Quarto ufficiale: Marinoni di Lodi