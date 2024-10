La Strega e i suoi sponsor: ecco "Mynat" Un'azienda di Torrecuso che ha creato un prodotto naturale per i capelli

Quando la natura è un'autentica fucina di idee. Jole e Luigi sono due “hairstylists”, lavorano duro nella loro parruccheria a Torrecuso in contrada Collepiano e sognano come tutti un po' di relax lontano dalla frenesia della città. La prima pazza idea nasce per questo: comprano un pezzo di bosco e sognano di costruirci una casa in legno. Nel frattempo passano dei bei pomeriggi a godersi quell'aria pulita e a inebriarsi dei profumi del bosco. E' in quel momento che la prima idea subisce una brusca sterzata.

Pensano: perchè non sfruttare la natura per dare corpo a qualcosa di nuovo, qualcosa che può essere il pezzo forte del proprio lavoro? Il laboratorio va bene, è aperto da 30 anni, i clienti non mancano. Ma c'è voglia di fare qualcosa di più. Jole Pica e Luigi Ummaro hanno studiato a Londra, sono esperti di essenze, di misture, l'idea è quella di creare un prodotto naturale che lasci il segno: “Abbiamo sempre avuto una visione diversa di questo lavoro – racconta Jole – per questo ci è balenata l'idea di fare una linea tutta per noi. Ci abbiamo lavorato per 5 anni, l'idea del “brand” Mynat è nata nel 2015. Abbiamo contattato un chimico botanico di Figline Valdarno molto bravo, abbiamo cominciato a fare le prove. Abbiamo testato il prodotto quattro volte prima di dare il nostro assenso: sembrava mancasse sempre qualcosa. Quei test ci sono costati un po' di soldi, addio casetta nel bosco... ma ne è valsa la pena”.

E' così che è nato “Mynat”, un prodotto naturale, uno shampoo unico, riequilibrante, che risolve qualsiasi problema al cuoio capelluto, che non aggredisce la ghiandola sebacea. E poi pian piano il progetto si è allargato ed è diventato un'autentica linea di cosmesi: oltre alla cura dei capelli anche quella della pelle e i profumi per il corpo. “Siamo un'azienda beneventana che produce prodotti naturali e professionali per capelli. Siamo anche molto attenti all'ecosostenibilità”, spiega Jole, che ha punti vendita oltre che a Torrecuso, anche in via Torretta a Benevento e a Portici. “Forniamo i nostri prodotti anche ad altri parrucchieri in Italia”, nell'ottica di un merchandising che consente di allargare sempre più gli orizzonti “Mynat”.

Ed ecco l'altra idea, quella di entrare nel pianeta degli sponsor del Benevento Calcio. Mercoledì l'incontro con i giocatori giallorossi, la presentazione della linea Mynat nella sala hospitality dello stadio, i regali graditi agli atleti: il mini set completo e una spazzola ergonomica in paglia di grano e resina, stando sempre bene attenti alla sostenibilità ecologica. Per altro anche i flaconi di shampoo sono di plastica riutilizzata. “Un'unica formula per tutta la famiglia”, detta lo slogan Jole, che spera, ora più che mai, che i successi del suo “brand” vadano a braccetto con quelli della squadra giallorossa.