Benevento, Manconi e Nunziante ci sono Differenziato per Ferrara, che dovrebbe essere disponibile per domenica

Alla penultima seduta settimanale il Benevento fa quasi l'en plein. L'infermeria è pressochè vuota, c'è solo da fare i debiti scongiuri. Questo pomeriggio anche Antonio Ferrara ha ripreso, pur limitandosi ad un allenamento differenziato: il piccolo problema all'adduttore sembra già superato. I sanitari sono ottimisti, per la sfida col Latina sarà disponibile. Quelli invece che si sono allenati regolarmente sono stati Manconi e Nunziante. Erano rimasti precauzionalmente a riposo nella seduta di giovedì, quella a porte aperte. Ma questo pomeriggio tutti e due si sono allenati regolarmente sottoponendosi a “attivazione a secco, attivazione con tecnica, possesso palla, esercitazioni per la conclusione a rete, esercitazioni tecnico tattiche, prove su palle inattive contro e scarico finale”. Un lavoro soddisfacente che domani pomeriggio sarà ripetuto per l'ultima volta prima della sfida di domenica pomeriggio al Vigorito contro il Latina. A fine seduta, alle 17,45, ci sarà la conferenza stampa di Auteri.