Serie C, anche il sabato conferma la "bagarre" in vetta Oggi altre quattro partite: si decidono le posizioni di testa

Il pomeriggio del sabato non regala grandi sorprese. Il Catania si sbarazza dell'Altamura in 5' col classico risultato all'inglese (2-0): vantaggio al 25' di Carpani, raddoppio al 30' di Inglese. Non sarà ancora il miglior Catania, ma i risultati cominciano a spingerlo in alto. Il piccolo Giugliano fa il verso agli etnei e batte la Juventus di Mlontero sempre più delusione di questa prima parte del torneo: la sfida del De Cristofaro vive il suo momento cruciale tra il 9' e l'11 del primo tempo. Prima viene espulso Puczka, poi Balde porta in vantaggio i napoletani. Finisce così: 1-0. E la squadra di Bertotto continua a respirare aria di altissima classifica. Certo, molto dipende dai risultati di domani pomeriggio del Benevento contro il Latina e del Picerno a Taranto. Sanniti e licani hanno la possibilità di scavalcare di nuovo tutti, ma al sabato sera comandano Cerignola (18), Catania, Monopoli e Giugliano (17).

Il Monopoli, che nella ripresa getta nella mischia il suo ultimo gioiello, Marcello Falzerano, si salva con qualche fatica contro il Crotone, deciso a vender cara la pelle. Anche qui partita decisa in 3 minuti: gli squali trovano il Vantaggio con Di Pasquale, subito dopo (3') arriva il pari di Angileri.

Per modellare la classifica servono le partite di domani. Benevento (16)-Latina (7) al Vigorito alle 15, Taranto (3)-Picerno (16) alle 17,30. Alle 19,30 un altro derby campano di grande suggestione, quello al Partenio tra Avellino (10) e Casertana (8). La serata si chiude alle 19,45 con Potenza (14)-Foggia (8).