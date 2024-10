Serie C / Diretta Benevento-Latina, LIVE Segui con noi la testuale del match del Vigorito tra giallorossi e pontini

Il Benevento affronta il Latina al Vigorito per la nona giornata del girone C di Serie C. La Strega vuole tornare alla vittoria e confermarsi al primo posto dopo il pareggio di Messina.

Benevento-Latina, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Acampora, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora, Capellini. All.: Auteri

LATINA (3-4-2-1): Cardinale; Di Renza, Vona E., Marenco; Saccani, Riccardi, Ndoj, Vona A.; Improta, Di Livio, Capanni. A disp.: Civello, Basti, Ercolano, Ciko, Crecco, Martignago, Addessi, Berman, Petermann, Di Giovannantonio, Cortinovis, Bocic. All.: Padalino

Arbitro: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Palla di Catania e Gentile di Isernia. Quarto ufficiale: Colaninno di Nola