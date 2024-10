Serie C / Diretta Sorrento-Benevento 0-3, LIVE Segui con noi la testuale del match tra costieri e sanniti

Al Viviani di Potenza si affrontano Sorrento e Benevento per la decima giornata del girone C di Serie C. La squadra di Auteri vuole consolidare il primo posto, provando a tornare alla vittoria in trasferta contro i costieri. Quest'ultimi sono in cerca di riscatto dopo la sconfitta rimediata col Cerignola.

47' - Ammonito Viscardi

46' - Inizia il secondo tempo di Sorrento-Benevento

45'+1' - Termina il primo tempo: Sorrento-Benevento 0-3

45' - Un minuto di recupero

41' - Facile parata di Nunziante su colpo di testa di Gaudagni

36' - Il Benevento gestisce il vantaggio

30' - Conclusione di De Francesco che va di poco alta

25' - Tris Benevento! Ripartenza micidiale dei giallorossi con Lamesta che non lascia scampo a Del Sorbo per il 3-0

24' - Altra conclusione di Bolsius neutralizzata nel migliore dei modi da Nunziante

19' - Tacco di Guadagni, Nunziante blocca

18' - Si fa vedere il Sorrento con un mancino di Bolsius dal limite: Nunziante devia in angolo

13' - Del Sorbo si oppone a Manconi, nello sviluppo dell'azione Simonetti realizza il 3-0, ma l'arbitro annulla per fuorigioco

12' - Raddoppio del Benevento! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo di Lamesta, Tosca colpisce la palla di testa e mette a segno il 2-0

9' - Benevento in vantaggio! Perlingieri ci riprova su suggerimento di Viscardi, si gira e gonfia la rete alle spalle di Del Sorbo con un movimento da grande bomber

8' - Cross di Viscardi per Perlingieri, ma la punta giallorossa svirgola la sfera da buona posizione e manda fuori

4' - Fallo di Cuccurullo su Berra: l'arbitro estrae subito il cartellino giallo

1' - Inizia Sorrento-Benevento

15:00 - Un minuto di raccoglimento in memoria di Nino Fiorile, ex calciatore del Sorrento recentemente scomparso

14:57 - Entrano le squadre in campo

Sorrento-Benevento 0-3, il tabellino

SORRENTO (4-3-3): Del Sorbo; Todisco, Fusco, Blondett, Colombini; Cangianiello, De Francesco, Cuccurullo; Guadagni, Musso, Bolsius. A disp.: Harrasser, Albertazzi, Carotenuto, Panico, Scala, Riccardi, Polidori, Colangiuli, Vitiello, Cadili, Palella, Lops, Esposito. All.: Barillari

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Tosca, Viscardi; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Veltri, Meccariello, Starita, Lanini, Acampora, Agazzi, Viviani, Borello, Ferrara, Carfora, Capellini. All.: Auteri

Arbitro: Mucera di Palermo. Assistenti: Cataneo di Foggia e Cadirola di Milano. Quarto ufficiale: Di Mario di Ciampino

Marcatori: 9'pt Perlingieri, 12'pt Tosca, 25'pt Lamesta

Note: Ammoniti Cuccurullo, Viscardi. Minuti di recupero 1'pt