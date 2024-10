La solidarietà senza confini della curva giallorossa Striscione per ricordare i tre ragazzi foggiani morti. Fiori da parte di Nunziante

Uno striscione lunghissimo nella curva giallorossa al Viviani. Alessandro Nunziante, foggiano doc, che va a depositare un fascio di fiori sotto il settore dove avevano preso posto i tre giovani tifosi dei satanelli, morti nel terribile incidente stradale della settimana scorsa. Un momento di grande solidarietà, che ha tenuto lontane le rivalità sportive che esistono tra tifosi del Benevento e del Foggia. Episodi come questi fanno mettere da parte ogni astio, qualsiasi antagonismo. La morte di tre giovani fa piangere il cuore, come sottolinea Gaetano Auteri: “Mi fa mortificare il cuore, non trovo le parole. Bello il gesto dei nostri tifosi, anche distensivo nei confronti di una tifoseria verso cui c'è rivalità. E' bello quando anche due fazioni rivali mettono da parte tutto e esprimono la loro vicinanza. Nello sport, in fondo, ci sta lo sfottà, ma non si dovrebbe mai andare oltre”.