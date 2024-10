Benevento, allenamento all'Avellola: nessuna defezione Prevedibile il rientro a sinistra di Ferrara al posto di Viscardi

Un paio d'ore mattutine sul sintetico dell'Avellola per preservare il fondo dell'Imbriani reso pesante in questi giorni dalle piogge cadute. Per allenare i suoi ad alta intensità e a velocità sostenute c'è bisogno di un fondo che sia perfetto e Auteri non ci ha pensato su due volte a chiedere ospitalità al settore giovanile per questa seconda seduta settimanale sul campo Avellola.

Il perimetro del campo di via Avellino è stato utilizzato in ogni maniera: per l'intera estensione, per metà (circa), per un terzo della sua disponibilità. Anche i giallorossi, fatta eccezione per Nardi e Pinato, erano tutti presenti. Solo Viscardi ha fatto qualche esercizio in meno degli altri, ma ha comunque preso parte a più di un'esercitazione.

Nel corso delle varie partite si sono visti alcuni gol di grande impatto: soprattutto uno di Carfora e uno di Meccariello. Bello anche un gol di Lanini che, lanciato alla perfezione da Acampora, è entrato in porta col pallone.

Come sempre Auteri ha mischiato le carte davanti ai pochi occhi indiscreti presenti sugli spalti dell'Avellola. Un avvicendamento sembra poter essere quasi scontato, quello che prevede il ritorno sulla sinistra di Antonio Ferrara al posto di Viscardi. L'ex tarantino sta bene ed ha preso parte con buoni risultati all'intero allenamento mattutino. Il resto della formazione non dovrebbe discostarsi molto da quelle che sono scese in campo nelle ultime partite.

Rimane il nodo Acampora da sciogliere. Il trequartista napoletano è in evidente crescita, ma non è facile fargli posto. Ci penserà molto il tecnico, fermo restando che dovendo giocare due partite in quattro giorni (giovedì 31 si va a Crotone) finiranno per servire tutti.

Difficile pensare che si possa cambiare qualcosa in difesa, fatta eccezione per Ferrara. Capellini sta bene e insidia il posto di Tosca, che a sua volta sta raggiungendo livelli di condizione ottimale ed è reduce dal suo primo gol in maglia giallorossa.

Qualche dubbio può inculcarlo al tecnico anche Lanini, che è parso in buone condizioni e farebbe carte false per avere un posto in squadra sin dall'inizio. Ma anche gli altri giallorossi del reparto avanzato mostrano di stare bene e qualunque ballottaggio rimane nella sfera dell'incertezza. Auteri ha lavorato molto proprio coi movimenti dell'attacco, facendosi sentire con autorità dai suoi giocatori. E' quello che ha sempre perseguito il tecnico di Floridia: una crescita costante dei suoi, non solo dal punto di vista personale, quanto sotto l'aspetto di squadra. Il Benevento deve essere sempre in grado di muoversi come un corpo unico e non può essere qualche avvicendamento a cambiarne l'efficacia.

Nel pomeriggio riposo. Si replica domani pomeriggio, da programma, all'Imbriani. Fermo restando che in caso di pioggia forte, un “dirottamento” all'Avellola è sempre possibile.