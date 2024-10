Allo Scida dirige un "quarto anno" Giovane "fischietto" di Bisceglie, della sezione di Molfetta

Allo Scida dirige il quarto anno Antonio De Reda della sezione di Molfetta. Il fischietto pugliese è nativo della vicina Bisceglie e sia pure con poche partite al suo attivo è considerato un arbitro in ascesa. Complessivamente il fischietto pugliese ha diretto 26 partite con 10 vittorie delel squadre di casa, 7 pareggi e 9 vittorie delle formazioni in trasferta. Ha decretato 12 rigore e comminato 2 espulsioni. Non ha mai diretto prima d'ora il Benevento. A Crotone sarà coadiuvato da Gilberto Laghezza di Mestre e Giovanni Francesco Massari di Molfetta. Quarto uomo sarà Gabriele Totaro di Lecce.