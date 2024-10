Serie C, stasera il match clou tra Trapani e Avellino Alle 15 in campo Picerno e Giugliano. Le altre giocano tutte domani

Avvio succulento per la dodicesima giornata del girone C di serie C. L'antipasto è servito nel primo pomeriggio, alle 15: al Donato Curcio di Picerno i ragazzi di Tomei ricevono il Giugliano. Due squadre ferite dalle ultime sconfitte (lucani a Cerignola, campani in casa col Crotone) e in cerca di riscatto. Il Picerno nelle ultime quattro gare ha ottenuto due pareggi e due sconfitte, ed è alla ricerca decisa di una vittoria. Il Giugliano, un po' a corrente alterna, prova a dare continuità alla sua azione.

La seconda sfida della giornata è anche il clou di questo dodicesimo turno: Trapani-Avellino. Siciliani reduci dalla beffa di Monopoli che ha scatenato le ire del presidente Antonini, irpini rullo compressore con Biancolino in panchina. Aronica rilancia Kanoutè alle spalle del capocannoniere Lescano e di Udoh, Biancolino deve fare a meno di D'Ausilio e Vano, anche se non gli mancano le alternative per cogliere un altro risultato positivo al Municipale. Sfida nella sfida quella dei due cannonieri di questo girone: Facundo Lescano del Trapani a quota 8 gol, e Chicco Patierno dell'Avellino, che ne ha segnati 7. Si gioca alle 20,45, i 19 punti dell'Avellino contro i 18 del Trapani: se non è decisiva, è certamente una sfida che vale già una bella fetta di futuro.

GIOVEDI'. Anche il giovedì prevede degli scontri diretti che possono delineare lo scenario di questo campionato. Vale tanto la trasferta del Benevento a Crotone, così come il derby della Daunia tra Foggia e Cerignola. Ammiccante anche Turris-Catania, con gli etnei che devono curare le ferite ancora aperte dalla sconfitta casalinga contro il Latina. I pontini di Boscaglia sono attesi alla riprova: al Francioni c'è il Monopoli che in trasferta non sbaglia quasi mai.

Ecco il programma completo delle partite della 12a giornata.

Mercoledì 30/10, ore 15:00

Picerno-Giugliano - [Sky Sport 251, Now]

Mercoledì 30/10, ore 20:45

Trapani-Avellino - [Sky Sport 254, Now]

Giovedì 31/10, ore 15:00

Potenza-Taranto

Giovedì 31/10, ore 18:30

Casertana-Team Altamura

Latina-Monopoli

Giovedì 31/10, ore 20:30

Juventus Next Gen-Sorrento

Giovedì 31/10, ore 20:45

ACR Messina-Cavese

Crotone-Benevento

Foggia-Audace Cerignola

Turris-Catania



CLASSIFICA

Benevento 25; Audace Cerignola 21; Avellino e Monopoli 19; Trapani e Catania (-1) 18; Picerno, Potenza e Giugliano 17; Sorrento 16; Crotone 14; Team Altamura 13; Turris (-1) 12; Casertana e Cavese 11; Foggia e Latina 10; ACR Messina 9; Taranto 7; Juventus Next Gen 6.

Nella foto tratta dal sito facebook del Trapani il capocannoniere del girone C di serie C, Facundo Lescano