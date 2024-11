Benevento, cancella subito l'amarezza Già con la Turris si potranno dimenticare gli ultimi 20 minuti dello Scida

Quanto può cambiare il giudizio su un risultato a secondo del modo in cui si ottiene. Un pari allo Scida sarebbe stato risultato apprezzabile in relazione a tanti fattori: dalla tradizione sempre poco favorevole alla strega sul campo jonico, fino al ritorno perentorio dei pitagorici in questo campionato dopo un avvio abbastanza incerto. Ma se ti fai rimontare due gol negli ultimi 12 minuti di partita (dall'84' al 96'), tutto viene scrutato sotto una visione diversa e anche le cose buone fatte vanno a finire nel calderone delle critiche.

E' in questi casi che serve più di ogni altra cosa la parola “equilibrio”. Sarebbe servito alla squadra per evitare quel finale balordo, serve a chi trincia giudizi su una squadra che continua a veleggiare in vetta alla classifica. Il Benevento, lo ricordiamo per chi avesse memoria corta, è al primo posto dalla 7a giornata, prima in coabitazione con altre formazioni, poi dalla 9a in solitaria (era stata da solo in vetta anche alla quinta giornata).

Ora è ovvio che Auteri dovrà lavorare con molta attenzione su quello che è accaduto negli ultimi venti minuti allo Scida. Ma lo stesso tecnico giallorosso lo ha ammesso con molta serenità: “Ogni tanto pensiamo alla bella giocata e diventiamo meno cattivi. Abbiamo dato ai nostri avversari un po' di coraggio pensando di gestire il 2 a 0. Invece bisogna essere più cattivi e risoluti, ma spesso ci specchiamo”. Parole che ha pronunciato l'allenatore di Floridia alla fine del match, non un tifoso deluso. Quindi è legittimo pensare che sappia già dove intervenire e come.

Sono state giocate appena 12 giornate di campionato e qualcuno già mostra di andare in fibrillazione. A tutti piacerebbe stravincere, ma le conquiste più belle si fanno con la pazienza e l'abnegazione. Avendo il cuore saldo e la voglia di combattere con chi ha iniziato questo campionato con la stessa idea di vincerlo.

Per fortuna (una volta tanto lo possiamo dire) non c'è soluzione di continuità con la prossima partita. Si gioca lunedì e la squadra al ritorno da Crotone (in pullman) andrà direttamente in campo all'Imbriani per cominciare a preparare il derby coi corallini. Altra partita insidiosa, perché quella di Conte è squadra sbarazzina e con qualche talento niente male. Il Benevento avrà subito l'opportunità di mandare in archivio quei venti minuti finali dello Scida e continuare questo splendido campionato.