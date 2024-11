Serie C, la domenica inizia con tante sorprese Perdono Avellino e Trapani, pareggia il Cerignola

Quant'è difficile questo campionato di serie C. Chi pensa che possano esserci partite già scritte è bello e servito. Perde l'Avellino, pareggia il Cerignola, va ko anche il Trapani nel finale a Giugliano. Le sorprese sono dietro l'angolo. Quella più clamorosa viene dal Partenio, dove il derelitto Taranto, con Gautieri e relativo “secondo” che si danno malati e con Michele Cazzarò in panchina, fa la festa all'Avellino di Boiancolino che molti davano per invincibile. Invece i biancoverdi si bloccano davanti ad una difesa ostinata degli jonici, colgono anche due legni, ma non sembrano nella migliore giornata. E il Taranto va in gol con il “2005” Battimelli di testa e poi difende con le unghie e con i denti una vittoria insperata.

Il Crotone dà seguito al pareggio colto col Benevento e strappa un punto anche al Monterisi di Cerignola in rimonta con un gran gol di Giron. L'ultima “mezza” sorpresa arriva dal De Cristofaro di Giugliano dove la squadra di Bertotto chiude i conti all'89' con un gol di Balde e coglie una vittoria su cui forse non credeva più.

La classifica, dopo questa prima tornata di partite, per ciò che riguarda le prime posizioni, è la seguente: Benevento* 26; Cerignola 25; Giugliano 23; Avellino e Monopoli* 22; Potenza* 20.