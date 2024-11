Serie C / Diretta Benevento-Turris 1-1, LIVE Segui la testuale del match del Vigorito tra sanniti e corallini

Al Vigorito si affrontano Benevento e Turris per la tredicesima giornata di campionato. I giallorossi sono a caccia del successo, il sesto consecutivo al Vigorito, che gli permetterebbe di allungare sulle inseguitrici in classifica.

35' - Ammonito Nocerino

28' - Occasione Turris sugli sviluppi di un angolo: testa di di Casarini che viene respinta da Capellini, con Nunziante battuto

25' - Acampora non sfrutta a dovere una disattenzione difensiva della Turris: palla in curva

24' - Marcone blocca un tiro di Prisco

23' - Pareggio del Benevento! Cross al bacio di Ferrara per la testa di Perlingieri, il giovane attaccante non lascia scampo a Marcone per l'1-1

18' - Occasione Turris con Casarini che sfiora il tap in vincente a pochi passi dalla porta sugli sviluppi di un angolo

17' - Colpo di testa di Manconi bloccato in due tempi da Marcone

15' - Turris in vantaggio: Nocerino capitalizza al meglio un assist di Boli per gonfiare la rete alle spalle di Nunziante

12' - Il Benevento ha alzato il baricentro alla ricerca del gol

9' - Marcone respinge una forte conclusione di Manconi

6' - Conclusione dalla distanza di Pugliese che sorvola ampiamente la traversa

5' - Primi cinque minuti senza particolari emozioni al Vigorito

1' - Comincia Benevento-Turris!

Benevento-Turris 1-1, il tabellino

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Oukhadda, Berra, Capellini, Ferrara; Talia, Prisco; Lamesta, Acampora, Manconi; Perlingieri. A disp.: Giangregorio, Lucatelli, Sena, Veltri, Starita, Lanini, Tosca, Simonetti, Agazzi, Viviani, Viscardi, Borello, Carfora. All.: Auteri

TURRIS (3-5-2): Marcone; Ricci, Esempio, Cocetta; Boli, Pugliese, Casarini, Scaccabarozzi, Nicolao; Nocerino, Ekuban. A disp.: Iuliano, Fallani, Castellano, Morrone, Solmonte, Giannone, Armiento, Ndiaye, Onofrietti, Porro, Trotta, Desiato, Parodi. All.: Conte

Arbitro: Ursini di Pescara. Assistenti: Colavito di Bari e Cassano di Saronno. Quarto ufficiale: Papagno di Roma 2

Marcatore: 15'pt Nocerino, 23'pt Perlingieri

Note: Ammonito Nocerino