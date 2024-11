Domani giallorossi ad Apollosa, ma gioca la Primavera Si inaugura il nuovo campo sportivo "Calione" del piccolo centro sannita

Un'altra giornata “celebrativa” per il Benevento in provincia. Ma questa volta, ad Apollosa dove si inaugura il suo nuovo campo sportivo "Callione", la partecipazione della squadra giallorossa è solo di rappresentanza. La parte agonistica invece è lasciata alla formazione Primavera.

Il programma prevede l'arrivo anticipato allo stadio di Apollosa da parte della squadra di Auteri che di disporrà al centro del campo con i lati le due formazioni locali, l'Asd Apollosa e la Polisportiva Apollosa. Sarà quello il momento ufficiale dell'inaugurazione con la partecipazione delle autorità locali.

Come detto la parte agonistica è lasciata unicamente alla formazione Primavera di Iezzo: i giallorossini affronteranno a partire dalle 15,30 le due squadre di Apollosa in due tempi distinti di 40 minuti. Nel frattempo la prima squadra si porterà sugli spalti per foto e autografi con gli sportivi presenti.

Il Benevento di Auteri dunque lascerà il campo di Apollosa senza rischiare nulla in vista del derby di domenica contro l'Avellino. In particolare il Benevento sarà impegnato domani mattina nella seduta di allenamento giornaliera.