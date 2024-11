L'arbitro: il derby ad un quinto anno Sarà l'esperto Calzavara di Varese a dirigere la sfida tra streghe e lupi

Un arbitro esperto per il derby tra Benevento e Avellino. Si tratta del “quinto anno” Andrea Calzavara di Varese. Per lui 58 partite in Lega Pro con 26 vittorie delle squadre di casa, 21 pareggi e 11 successi delle squadre in trasferta. Sono 10 i rigori decretati, 19 i cartellini rossi comminati.

Calzavara ha già diretto due volte il Benevento lo scorso anno: il 10 settembre '23 al Vigorito contro la Virtus Francavilla (vittoria di misura firmata da Ferrante) e il 14 febbraio del '24 contro l'Audace Cerignola (1-1, vantagio di Capellini, pari di Capomaggio). Un solo precedente per l'Avellino a novembre del '23 a Picerno: vittoria per 2 a 0 dei lucani con gol di Murano e Santarcancelo.

Calzavara sarà coadiuvato da Giorgio Ermanno Minafra di Roma 2 e Giuseppe Luca Lisi di Firenze. Quarto ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma.