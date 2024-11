Benevento, si ferma Ferrara. Acampora verso il recupero Dubbi per Auteri sulla formazione da schierare contro l'Avellino

Il derby si avvicina. E occupa tutti i pensieri della Strega. Giornate intense quelle giallorosse. Auteri non sta lasciando nulla al caso. Ma dovrà rinunciare a Perlingieri impegnato con la Nazionale Under 20. Pochi i dubbi sulla disponibilità di Acampora che nella scorsa settimana aveva avvertito un fastidio. Gli esami odierni fanno ben sperare ma bisognerà aspettare i prossimi due giorni per avere il sì definitivo sulla sua convocazione. Ma proprio oggi si è fermato Ferrara per un risentimento muscolare. Domani saranno valutate le condizioni del terzino, già con problemi nella trasferta di Picerno. Gli altri stanno bene. Auteri dovrà ancora sciogliere le riserve. In avanti bisognerà capire chi prenderà il posto di Perlingieri, non sono scontate le scelte in difesa.