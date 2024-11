Under 20: Perlingieri, esordio rinviato Piccolo risentimento muscolare per il giallorosso che è rimasto in panchina

L'esordio di Mario Perlingieri in azzurro è solo rimandato. Presente con la nazionale Under 20 nella trasferta polacca, è stato costretto a rimanere in panchina per un piccolo risentimento muscolare che ha consigliato i tecnici azzurri alla pridenza. Dalla panchina ha assistito alla rimonet clamorosa dei suoi compagni. Visto che la Polonia era passata in vantaggio al 41’ minuto di gioco grazie al gol di Majchrzak, poi al 71’ è arrivato anche il raddoppio da parte dei padroni di casa, grazie al gol messo a segno da Krajewski.

La situazione si era fatta a quel punto difficilissima, ma l’Italia Under 20 è riuscita ad accorciare le distanze al 79’ minuto di gioco grazie ad un gol di Vacca, poi proprio al 90’ è arrivata la rete del pareggio degli azzurrini, firmata da Ciammaglichella. Il pareggio sarebbe già stato una bella soddisfazione, ma l’Italia U20 non si è fermata e al 92’ Vacca ha firmato la doppietta personale e il completamento della rimonta. Nella classifica del torneo l’Italia sale a quota 7 punti in cinque partite giocate, per la Polonia invece restano 3 punti dopo quattro partite.Martedì si replica al Viola Park contro la Romania con la speranza che possa essere utilizzato anche Mario Perlingieri.