Crisi Taranto: terminerà il campionato? E' quello che tutti si chiedono. Già 10 punti di penalizzazione per gli jonici

A Taranto dicono che anche l'arrivo di quella che viene chiamata la “nuova società” sia tutta una farsa. Mark Camplell e la sua APEX Capital Global LLC servirebbero solo a spostare l'attenzione dallo scempio che si sta verificando nell'ambito della squadra rossoblù. Diciamolo senza tema di smentita: la domanda che tutti si pongono a Taranto (e non solo...) è se la squadra jonica terminerà questa stagione o salterà per aria prima del termine del campionato.

Cosa potrà accadere è difficile ipotizzarlo, sta di fatto che anche questo campionato rischia seriamente di essere falsato per non aver vigilato a dovere prima dell'inizio. La Lega ha il dovere di intervenire: se, con l'avallo della Covisoc, ha accettato l'iscrizione della società tarantina, vuol dire che i conti prima dell'abbandono del presidente Giove erano a posto. E oltre ai conti c'è anche una fideiussione che la Lega può utilizzare come “scudo”. Se non vogliono falsare completamente questa stagione devono fare il possibile per tutelare la squadra junica e permetterle di finire il campionato. Ragionamento che vale anche per la Turris, che naviga gli stessi mari dei pugliesi.

Non è stato semplice finora, non lo sarà maggiormente da questo momento. Sarà come giocare contro una squadra fantasma che potrà sparire da un momento all'altro. Non sarà semplice mantenere la concentrazione, né sembra più lecito attendere ancora che arrivino i salvatori della patria dalla Gran Bretagna. Campbell continua a dire che presto il Taranto avrà un volto nuovo, un altro direttore sportivo e un nuovo allenatore. Per ora l'unica cosa che sa di avere sono i punti di penalizzazione: 10, accumulati in appena 15 giornate.