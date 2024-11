Il Cerignola si riporta a -4 dai giallorossi La squadra di Raffaele ha avuto la meglio su una Cavese che avrebbe meritato miglior sorte

Il Cerignola rimane attaccato alle costole del Benevento in seconda posizione a quota 29 punti (i giallorossi sono a 33) alla vigilia dello scontro diretto in programma sabato al Vigorito. La squadra di Raffaele prima scava un solco che sembra definitivo con la doppietta di Yallow nel primo tempo, poi soffre le pene dell'inferno contro una Cavese mai doma e decisamente da preferire nella ripresa. Squadra metelliana “suicida” proprio nel momento migliore, quando Peretti ha trafitto Saracco con un perfetto colpo di testa. Prima della ripresa del gioco col pallone al centro del campo, il cavese Vitale si fa prima ammonire per proteste, poi senza soluzione di continuità subisce anche il cartellino rosso. Nonostante l'inferiorità numerica la Cavese ci prova ancora, sbilanciandosi senza prudenza e proprio al 95' prende in contropiede (uno contro uno) il gol del 3 a 1 da parte di Salvemini. Nell'altra partita della serata il Foggia vince al Liguori di Torre del Greco con la doppietta di Millico che risponde al gol in apeertura di Castellano.

Nel lunch match il Crotone ha avuto la meglio della Juventus Next Gen (2-1), mentre il Sorrento ha sbancato il “Franco Scoglio” di Messina.