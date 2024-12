Pari a Monopoli, l'Avellino rimane a -8 dalla vetta Balzo in avanti del Sorrento che arriva in quarta posizione a 27 punti

Tutto rimane com'era. Almeno dopo Monopoli-Avellino. Il derby tra le due formazioni biancoverdi della C non ha emesso un vincitore: 1 a 1, con irpini in vantaggio al 17' con De Cristofaro e monoplitani al pari con Yabre al 37'. Ai fini della classifica rimane tutto cristallizzato: il Monopoli resta al terzo posto alle spalle del Cerignola, l'Avellino rimane quinto a 8 punti dalla vetta. Al termine della partita qualcuno ha criticato la scelta di Redan nel terzetto offensivo insieme a Gori e Patierno. In assenza di D'Ausilio, Biancoloino ha optato per un Redan tra le linee, una soluzione che a tanti non è piaciuta.

Nel “Monday night” chi ha fatto il balzo più evidente in avanti è il Sorrento, che ha battuto per 3 a 0 un Giugliano in chiara flessione. I costieri sono 2 a 0 dopo appena 18', grazie ai gol di Cuccurullo e Di Somma. Il tris lo serve nel finale Musso. Il Sorrento con questa vittoria sale addirittura al quarto posto alle spalle di Cerignola e Monopoli, il Giugliano è fuori dalla zona play off a 24 punti.