Quella volta che... Quando Viola ne fece 3 a Carnesecchi Storia dell'ultima vittoria del Benevento sul Trapani

Storia del 6 dicembre 2019. Sembra passato un secolo, ma quel flashback è ancora vivo nella mente di tutti. Benevento-Trapani non è come si dice una di quelle sfide che evocano ricordi indelebili. Tranne quell'ultima volta al Vigorito alla vigilia delle festività natalizie del 2019 e di quell'autentico “tsunami” che fu la pandemia di Covid.

Benevento già padrone del campionato, Trapani un po' in ambasce, ma con tanti talenti nelle sue file, a partite dall'ex Felice Evacuo (c'era anche Corapi e uno come Pettinari che giallorosso lo sarebbe diventano qualche anno dopo), per andare al portiere Carnesecchi, all'attaccate Colpani. Gente che ora fa le fortune di grandi squadre di serie A.

Quella non può essere ricordata come una serata qualunque. Furono tante le “perle” regalate al pubblico, che mettere piede anche solo per un attimo sulla macchina del tempo non può far male a nessuno. Innanzitutto il risultato finale: 5 a 0. Il gol iniziale di Coda, il raddoppio di Nicolas Viola dagli undici metri, il 3 a 0 firmato da Marco Sau. Infine, con la partita ormai in ghiaccio, le altre due prodezze del 10 di Taurianova: prima una palombella da metà campo su punizione, poi un sinistro al volo di rara bellezza indirizzato nel sette. Marco Carnesecchi, già astro nascente del calcio italiano, non era ancora il portiere titolare dell'Atalanta che oggi sogna addirittura lo scudetto: la Dea lo aveva dato in prestito al Trapani per farsi le ossa. E lui cominciava già a mostrare le sue grandi doti di giovane portiere. Ma quella sera dovette chinarsi 5 volte a cogliere il pallone nella sua porta, colpito in 3 occasioni dal fantasista calabrese. Negli occhi soprattutto il pallonetto su punizione da metà campo e quella sventola di sinistro che finisce la sua corsa nel sette. Altri tempi, un pizzico di magone è consentito. E' stato quella la penultima volta in cui Benevento e Trapani si sono affrontati, l'ultima volta che il Benevento ha battuto i siciliani. Domenica le due formazioni si ritrovano al Provinciale dopo cinque anni vissuti su fronti assai diversi.