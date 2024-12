Auteri, scelte già fatte. Domani mattina rifinitura al Meomartini Il tecnico vuole una squadra di personalità, per questo guarda al fattore mentale

Ci scherza su Gaetano Auteri: "Questa volta non mi avete neanche chiesto se gioca uno o l'altro. Allora vi do una chicca: ho già scelto chi gioca". Ha già scelto, ma a comunicare le sue decisioni non ci pensa proprio. Tra l'altro domani mattina c'è ancora una seduta di allenamento, dopo della quale diramerà la lista dei convocati. Su quest'ultima non dovrebbero esserci novità, sull'undici iniziale facile che ci siano degli avvicendamenti rispetto a domenica scorsa. "Scelgo chi sta meglio mentalmente". Vuole personalità per questa partita di Trapani, contro una squadra molto più forte di quanto non dica la classifica, ma che potrebbe mostrare più di una fragilità per via di un momento poco tranquillo vissuto in società. In avvio di settimana ha salutato il direttore sportivo, ma il vulcanico presidente Antonini ha anche dato i "sette giorni" ad Aronica, seduto su una panchina sempre più rovente. Non dovesse vincere, il suo destino sarebbe segnato. Auteri ha individuato nel fattore mentale quello più importante per questa partita nella Sicilia occidentale: "Devo scegliere gli elementi più affidabili e più adatti a questa partita, perchè ci serve personalità in fase di possesso e tanta solidità in quella di non possesso".

Ha inquadrato già il tipo di partita, le scelte saranno conseguenze di questi suoi ragionamenti. Un paio di avvicendamenti sembrano fisiologici: innanzitutto Viviani, più aggressivo e esperto del suo "omologo" Prisco. Poi un avanti nuovo, che potrebbe anche non essere inizialmente Perlingieri. Lanini e Starita hanno lasciato buone indicazioni, Auteri ne terrà conto. Chissà che non ci sia qualche sorpresa anche in difesa. Biagio Meccariello sta bene, potrebbe cominciare a rientrare nelle rotazioni, chissà. Fermo restando che Berra sembra inamovile e al suo fianco ci sono Capellini e Tosca che non sono rivali semplici da scalzare.

Le ultime indicazioni le darà la seduta di domani mattina al Meomartini. Ancora il sintetico, come quello non certo impeccabile del Provinciale di Trapani. Pranzo da Dada Restaurant e poi partenza per la Sicilia.