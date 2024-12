Serie C, continua il lungo "spezzatino": oggi due sfide Ieri passo falso del Cerignola. Domenica risaltano Avellino-Sorrento e Trapani-Benevento

Della serie: in questo girone di serie C mai dare nulla per scontato. Sembrava potesse esserlo il risultato del Monterisi dove il Cerignola doveva fare dell'Altamura il suo agnello sacrificale. E invece... E' accaduto che i cerignolani hanno dominato per oltre un tempo, ma poi come, accadde anche a Benevento, sono calati sul piano dell'intensità. Ed è venuto fuori l'Altamura che è riuscito a pareggiare con Grande l'iniziale rete di Capomaggio. L'1 a 1 sa tanto di occasione mancata per la squadra di Raffaele.

Questo pomeriggio si giocano altre due partite del lungo spezzatino del girone C (da venerdì a lunedì...). Alle 15 vanno in campo Potenza (26) e Latina (17). I lucani di De Giorgio sono decisamente favoriti, ma i pontini di Boscaglia non intendono mollare. Alle 17,30 a Messina (16) c'è il Foggia (17). Due ottime squadre che però sono attardate in classifica, tanto dal connotare questa sfida come uno scontro diretto per evitare la zona play out.

DOMENICA. Il grosso della 18a giornata è tutto concentrato nella domenica. Tre partite alle 15. Si inizia con Picerno (25)-Turris (11). Padroni di casa super-favoriti, anche per il momento drammatico vissuto dai corallini, sempre più con un piede nel baratro. Si continua cpon Cavese (21)-Juventus N.G. (11). I metelliani sono in un ottimo periodo di forma e hanno la possibilità di regalarsi una vittoria suggestiva contro la formazione di Brambilla, sicuramente inadeguata a questo campionato di serie C. Terza sfida del pomriggio quella tra Crotone (26) e Casertana (17). Per i pitagorici è un autentico test verità: sono risaliti in breve tempo al sesto posto ed ora cominciano persino a cullare sogni di gloria. La Casertana di Iori è squadra che vince pocissimo, ma perde anche di meno. Non a caso i rossoblù sono la squadra che ha ottenuto il maggior numeri di pareggi finora (ben 11). Le 4 sconfitte totali l'accomunano a molte squadre dell'alta classifica: insomma non sarà una partita facile per i calabresi di Longo. Si continua con due gare alle 17,30. Al Partenio c'è un'ammiccante Avellino (26)-Sorrento (27). Costieri soprendentemente avanti di un punto sugli irpini e auarti in classifica. Quella di Barilari è un'altra squadra che perde poco (4), ma sa anche vincere. Per l'Avellino di Biancolino l'imperativo di ritrovare la vittoria dopo cinque giornate a secco (una sconfitta e quattro pareggi), facendo leva anche su qualche recupero di elementi ionfortunati. Sempre alle 17,30 c'è Taranto (3)-Catania (25). Sulla carta sembra una partita segnata, ma gli jonici sono sempre una brutta gatta da pelare. Aperta solo la Tribuna dello Iacovone, in cui si è cominciato già a “cantierizzare” in vista dei lavori di abbattimento.

La domenica si chiude alle 19,30 con la sfida del Provinciale tra Trapani (24) e Benevento (34).

MONDAY NIGHT. In campo anche lunedì (20,30) con un ammiccante Giugliano (24)-Monopoli (29). Sfida tra due out sider con i pugliesi che non mollano la terza posizione e mettono sul piatto della bilancia la difesa più forte del campionato. Giugliano in flessione, da monitorare in vista dell'arrivo al Vigorito sabato prossimo.

Nella foto tratta dall'account ufficiale del Cerignola, il gol di Capomaggio all'Altamura