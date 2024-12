Casertana a sorpresa: sbanca l'Ezio Sfida (3-2) Pitagorici fermati dopo 9 risultati utili. Juventus vittoriosa a Cava

Il risultato più clamoroso del primo pomeriggio arriva dall'Ezio Scida di Crotone, dove i pitagorici in serie positiva da nove giornate hanno ceduto alla Casertana di Manuel Iori, alla prima vittoria stagionale in campo esterno. La squadra campana ha tenuto fede a quelli che sono i suoi pregi migliori, ovvero una difesa sempre all'altezza che le ha permesso finora di limitare a quattro le sconfitte complessive in questo campionato. A portare in vantaggio i rossoblù di Iori è stato Mirko Carretta dopo appena 4', il bis è arrivato al 36' con l'ex Cittadella Proia. Quando sembrava che la partita fosse ormai incanalata dalla parte dei casertani, sono arrivati uno dopo l'altro i gol del bomber Tumminiello, al 42' di testa, al 45' rubando palla su un'uscita sbagliata della difesa rossoblù. Rimesso in sesto il risultato, le due formazioni sono andate al riposo. Ma tempo un paio di giri di lancette nella ripresa e la Casertana è tornata in vantaggio con Bianchi. La squadra di Longo non è stata più capace di recuperare ed ha perso un'occasione per fare un ulteriore balzo in classifica.

Nelle altre due partite del pomeriggio, al Lamberti la Cavese di Maiuri si è fatta superare dalla Juventus Next Gen alla sua terza vittoria stagionale (le altre due a Caserta e contro il Taranto). L'ha decisa un gol dell'ex Benevento, Guerra all'alba del secondo tempo. Terza partita del pomeriggio quella di Picerno tra i lucani e la Turris. 2 a 0 il risultato a favore della squadra di Tomei, che ha raccolto l'ennesima vittoria casalinga soffrendo anche più del previsto contro una buona Turris. Un gol per tempo: prima Esposito, poi Bernardotto. Per l'Az quinto posto a quota 28.