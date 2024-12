Il Benevento torna oggi: nel pomeriggio già si allena Atterraggio previsto a Roma (da Palermo) alle 10,15. Poi in pullman fino in città

Neanche il tempo di tornare in città che si riprende a correre e a sudare. Il programma parla chiaro: arrivo previsto a Benevento dopo il volo dalla Sicilia (10,15 Palermo-Roma, poi col Bus societario dalla capotale allo stadio) è per qusto pomeriggio alle 15. Subito dopo si va in campo all'Antistadio per una seduta normale per chi non ha giocato, defaticante e massaggi per chi ha partecipato alla gara.

Con il derby col Giugliano che si gioca sabato 14 dicembre alle 17,30, non c'è molto tempo per farsi prendere dalla gioia della partita d Trapani. Domani pomeriggio si riprende regolarmente all'Imbriani alle 14,45. Mercoledì si replica ancora di mattina e la seduta sarà aperta al pubblico: appuntamento alle 10,45.

Anche giovedì e venerdì ci saranno sedute mattutine (10,45), mentre sabato è previsto solo un lieve risveglio muscolare perchè alle 17,30 si gioca al Vigorito contro il Giugliano.