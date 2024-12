Benevento, si ricomincia a lavorare: assente Oukhadda Si attendono notizie sull'italo marocchino che ha un problema ad un polpaccio

La Lega Pro santifica il Natale e va di scena in un lungo week end pre-festivo: si comincia venerdì 20, si chiude lunedì 23 col “monday night” tra Trapani e Foggia.

Al Benevento è toccato l'anticipo di venerdì sera sul campo della Cavese. Bisogna prepararla in fretta, così come in fretta occorre cancellare la brutta sconfitta interna contro il Giugliano.

Così nel pomeriggio odierno sono già cominciate le prove per la serata del Lamberti. Seduta a porte aperte, come sempre per pochi intimi. Il gruppo è numeroso, nonostante sia assente Oukhadda, mentre Viscardi si allena a parte facendo solo corsa. Il pomeriggio inizia proprio con un po' di atletica, il gruppo si allena agli ordini del preparatore Di Mauro. Ripetute su metà campo. Poi si dà il via alla prima partitella.

Pronti, via e Lamesta serve subito la palla da destra per il tap-in puntuale di Lanini. Si capisce che c'è voglia di riscatto nella squadra giallorossa, che ha accettato col magone il ko contro la formazione di Bertotto. In tanti si muovono bene e danno subito il massimo: sembra decisamente in crescita Mattia Viviani, che segna anche un gran gol. Simonetti fa il solito lavoro sulla corsia di sinistra, seppure le difese che si chiudano bene. Cresce bene Marco Pinato, che su piano della corsa non sembra accusare alcun fastidio e può essere un'arma in più in un momento della gara che richieda un apporto fisico.

L'assenza di Oukhadda fa credere che la sua presenza sia in forte dubbio per la gara di venerdì sera. L'italo marocchno, che ha accusato un problema al polpaccio, ha giocato tutte le partite da quando è giunto dal Modena e ora appare complicato pensare ad una sua sostituzione. Il sostituto naturale sarebbe il giovane Veltri, le cui qualità sono emerse soprattutto in allenamento, ma che non ha mai giocato una partita ufficiale. Una delle soluzioni (non provata però nel corso dell'allenamento) sarebbe quella di spostare Berra a destra, nel ruolo che ha ricoperto nelle prime giornate di campionato. Al centro del resto c'è solo l'imbarazzo della scelta tra Meccariello, Capellini e Tosca. Bisogna attendere qualche giorno per capire se Oukhadda possa essere o meno recuperato.

Sul finire della seduta si è fermato Starita, che ha saltato la breve parte atletica finale. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di grave.