Serie C / Diretta Cavese-Benevento 0-2, LIVE Segui la testuale del Simonetta Lamberti, valida per la prima di ritorno

Al Simonetta Lamberti si affrontano Cavese e Benevento per la prima giornata del girone di ritorno che, tra l'altro, chiuderà l'anno solare di entrambe le formazioni. I giallorossi sono a caccia del riscatto dopo la sconfitta interna rimediata contro il Giugliano. I metelliani guidati da Maiuri, invece, vogliono dare continuità alla vittoria con il Sorrento.

47' - Termina il primo tempo: Cavese-Benevento 0-2

45' - Concessi due minuti di recupero

30' - Il Benevento amministra il vantaggio

23' - Sul successivo corner, forte conclusione di Talia: palla alta

23' - Veltri calcia da buona posizione: la palla va fuori dopo una deviazione

17' - Raddoppio giallorosso! Perlingieri entra in area e calcia in caduta in mezzo a due avversari, la palla si avvia beffardamente in rete dopo aver toccato il palo alla sinistra di Boffelli

15' - La sfida prosegue con intensità

5' - Benevento in vantaggio! Manconi insacca alle spalle di Boffelli con una precisa conclusione dopo aver ricevuto palla da Lamesta

4' - Prima occasione per il Benevento: bella triangolazione tra Lamesta, Perlingieri e Talia con il centrocampista che va alla conclusione, ma spedisce alto

1' - Comincia Cavese-Benevento!

Cavese-Benevento 0-2, il tabellino

CAVESE (4-3-3): Boffelli; Rizzo, Peretti, Saio, Loreto; Konate, Pezzella, Vitale; Fella, Vigliotti, Sorrentino. A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Maffei, Marranzino, Piana, Diarrassouba, Diop, Fornito, Marchisano, Quattrocchi, Tropea, Badje, Barone. All.: Maiuri

BENEVENTO (4-2-3-1): Nunziante; Veltri, Berra, Capellini, Tosca; Talia, Prisco; Lamesta, Manconi, Simonetti; Perlingieri. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Sena, Meccariello, Starita, Lanini, Pinato, Acampora, Agazzi, Viviani, Viscardi, Borello, Ferrara, Carfora. All.: Auteri

Arbitro: Madonia di Palermo. Assistenti: Chichi di Palermo e Tagliaferri di Faenza. Quarto ufficiale: Viapiana di Catanzaro

Marcatore: 5'pt Manconi, 17'pt Perlingieri

Note: Ammoniti Simonetti, Berra