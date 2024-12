Taranto, c'è Passiatore per la panchina L'ex giallorosso, tarantino doc, potrebbe essere il successore di Cazzarò

Nonostante il momento problematico e di grandi incertezze, il Taranto pensa al futuro. Secondo il portale tarantino Blunote avrebbe infatti trovato l'accordo con Francesco Passiatore per sostituire in panchina il dimissionario Cazzarò. Insomma da un ex giallorosso ad un altro: anche Francesco Passiatore è transitato per Benevento in una stagione indimenticabile, culminata nella sfortunata finale play off a Lecce contro il Crotone. Iltecnico tarantino dovrebbe essere annunciato ufficialmente dal club rossoblu e alla ripresa degli allenamenti del 28 dicembre dovrebbe dirigere il suo primo allenamento. Passiatore, che potrebbe essere il quarto allenatore di questa tribolata stagione rossoblù (dopo Carmine Gautieri, Michele Cazzarò e Maurizio Bisignano) avrebbe raggiunto l’intesa per un anno e mezzo di contratto, con scadenza nel giugno del 2026 .