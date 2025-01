Benevento-Catania, una storia in chiaroscuro Prevalenza di successi etnei: poche ma significative le vittorie dei giallorossi

Benevento e Catania raggiungono quota trenta. Tante saranno le sfide consumate il 5 gennaio 2025. Sono passati 77 anni dalla prima storica volta, il 19 dicembre 1948 al Santa Maria degli Angeli: 13a di andata, finì 0-0.

Un'autentica bestia nera quella etnea, che ha finora dominato il confronto coi giallorossi: delle 29 partite giocate fino ad oggi sono ben 13 i successi siciliani, 11 i pareggi, solo 5 le vittorie giallorosse. Per ottenere la prima storica vittoria sui catanesi, il Benevento deve aspettare il 26 ottobre del 97, 49 anni dopo l'esordio (2-0, gol di Guida e D'Ermilio).

Da sottolineare che le ultime tre sfide sono state tutte appannaggio dei catanesi. Le due dello scorso anno in serie C (4-0 all'andata al Vigorito, 1 a 0 al ritorno al Massimino) e quella dell'andata di questa stagione, il 2 settembre 2024 finita 1 a 0 per i catanesi col gol di Carpani nel primo tempo e con una ripresa al calor bianco per i ragazzi di Auteri, belli ma sfortunati.

Un bilancio squilibrato, dunque, per la caratura che ha sempre accompagnato la squadra rossoazzurra. Specie in passato l'etichetta di favoriti era sempre appannaggio degli etnei. Negli ultimi anni il “gap” tecnico si è senz'altro appianato, ma una sorta di maledizione ha sempre accompagnato le prove dei giallorossi in questa particolare sfida. Brutto e clamoroso lo 0 a 4 dell'ultima di andata al Vigorito nella passata stagione. Fu il canto del cigno di Matteo Andreoletti che dopo quel ko lasciò la panchina giallorossa a Gaetano Auteri. I giallorossi persero anche la sfida di ritorno (1-0), quando il tecnico di Floridia decise (giustamente) di non utilizzare i giocatori diffidati alla vigilia dell'inizio dei play off.

In un quadro in chiaroscuro la partita che si ricorda con maggiore soddisfazione è quella del 17 aprile del 2016, una pietra miliare nella storica promozione in B firmata dalla truppa di Auteri. Ricordano tutti quel minuto numero 81 con le squadre inchiodate sullo 0 a 0. Ci pensò Alessio Campagnacci, utilizzato col contagocce in quella stagione, a regalare con un'autentica prodezza la vittoria ai giallorossi. Fu il prologo al finale trionfale (prima vittoria a Martina, poi 3 a 0 su Lecce) che proiettò per la prima volta nella sua storia il Benevento in serie B.

Nella foto un "frame" della sfida d'andata al Massimino: Sturaro salva miracolosamente sulla linea il tiro a colpo sicuro di Manconi