Serie C, primi colpi di mercato nel girone meridionale Monopoli, Cerignola e Avellino hanno già annunciato il primo acquisto

C'è chi non vuole perdere tempo e al primo giorno di mercato ha già annunciato un colpo. L'Avellino (che ha ceduto Vano alla Casertana e Cancellieri alla Triestina) ha accolto Gianmarco Todisco, terzino 2002 del Sorrento. Un profilo di ottima caratura, uno dei pezzi pregiati della squadra peninsulare. Anche il Cerignola non ha perso tempo ed ha annunciato Giovanni Volpe, esterno offensivo del Catanzaro, classe 2002, fino allo scorso anno uno dei gioielli del Potenza, che aveva attirato le attenzioni della squadra calabrese in B. Volpe arriva al Cerignola in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in B. Anche il Monopoli non ha perso tempo, annunciando l'arrivo di Youssouph Cheikh Sylla, attaccante del Perugia. Una necessità per la squadra di Colombo dopo l'infortunio a Vasquez.

Si muovono con celerità anche a Picerno dove hanno definito il prestito dell'attaccante dell'Ascoli, Palazzino (2003).

Il Trapani è già pronto ai botti: ha già chiuso per Marco Toscano dall’Avellino, per Saber Hraiech dal Cesena ed Enrico Piovanello, attaccante classe 2000 di piede mancino, dalla Juve Stabia.

Per quanto riguarda il Benevento, non decolla la trattativa di cessione all'Ascoli per Agazzi, che (ovviamente) si è allenato regolarmente in questa settimana agli ordini di Auteri. La società marchigiana ha insistito finora per un prestito, ma il Benevento vorrebbe cederlo definitivamente. Priva di fondamento, invece, la voce di un interessamento della società giallorossa per il trequartista del Frosinone, Luca Garritano, classe '94.