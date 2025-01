Salta Iori, Casertana a Pavanel Un'altra panchina che cambia nel girone C di serie C

Salta un'altra panchina nel girone di serie C. E' il giovane Iori a lasciarci le penne, esonerato dalla Casertana. La società rossoblù ha anche scelto il nuovo allenatore, si tratta di Massimo Pavanel, nato a Portogruaro nel 1967, che ha iniziato il suo percorso da allenatore tra i professionisti con l’Arezzo, poi Feralpisalò, Padova prima di tornare alla Triestina (club nel quale aveva già allenato nelle giovanili) nel campionato 2022/23. La scorsa stagione Pavanel ha guidato il Renate nel girone A di serie C. Il tecnico veneto nel pomeriggio sarà allo stadio ‘Pinto’ per dirigere la prima seduta di allenamento.