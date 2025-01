Il Monopoli batte il Foggia e vola in vetta Pari al 94' per l'Avellino nella super sfida di Cerignola. Alla Cavese il derby col Giugliano

Monopoli vittorioso sul Foggia senza grandi meriti. Satanelli inguardabili, baresi cinici a sfuttare al massimo un rigore decretato per un fallo di mani di Da Riva: Bruschi dagli undici metri non sbaglia e regala la vittoria agli uomini di Colombo. Il Foggia ci prova a riequilibrare le sorti dell'incontro con scarsa fortuna e con la difesa del Monopoli che non lascia passare uno spillo: per la squadra barese è il 12° clean sheet de,la stagione su 22 gare e finalmente il primato, per altro agevolato dal rinviod ella partita del Benevento per neve a Potenza.

Nell'altro big match della serata finisce in parità tra Cerignola e Avellino. Gli irpini si salvano nell'ultimo minuto di recupero grazie al solito De Cristofaro, sempre tra i più positivi tra i biancoverdi. Il Cerignola che ci aveva provato di più aveva trovato il gol del vantaggio con nuovo acquisto Volpe (ex Catanzaro e Potenza). A 11' dal termine il neo arrivato in casa Cerignola riceve da fallo laterale, elude l'intervento di Rigione e fa secco Iannarilli. La gioia degli ofantini dura fino al fatidico 94' quando De Cristofaro rimette la sfida in parità. Cerignola a 5 punti dalla vetta e a 4 dal Benevento che ha una partita in meno. Irpini a 7 dalla prima posizione e a 6 dai giallorossi.

Nella terza sfida della serata, il derby tra Cavese e Giugliano va a gli aquilotti di Enzo Maiuri con un bel diagonale dell'attaccante Sorrentino dopo appena 7' di gioco.

Nella foto il gol primato di Bruschi (foto tratta dal sito ufficiale del Monopoli)