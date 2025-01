Monopoli ko a Biella, il Benevento riguadagna la vetta La squadra giallorossa martedì ha la possibilità di allungare grazie al recupero di Potenza

La Juventus non fa sconti e anche il Monopoli deve inchinarsi ai bianconeri rivitalizzati dalla cura Brambilla. Un gol su rigore di Martin Palumbo decide la sfida nella ripresa e ferm la corsa della squadra di Colombo, imbattuta addirittura da 14 giornate in cui aveva totalizzato 28 punti. La sconfitta del Monopoli incide sulle posizioni di vertice, dove il Benevento, nonostante il pareggio interno contro l'Altamura guadagna nuovamente il primato, con una partita da recuperare martedì sul campo del Potenza. Inutile dire che le posizioni in vetta sono sempre più ridotte e la lotta per il primo posto è un autentico terno al lotto. Il Benevento ha la possibilità però di allungare grazie alla sfida di recupero di martedì al Viviani.