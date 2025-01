Benevento, stamattina rifinitura a Tito Cambiata la location: la squadra è andata nel piccolo centro a 9 km dal capoluogo

La squadra giallorossa, da ieri sera a Potenza, stamattina si è portata al campo “Mancinelli” di Tito, col fondo in erba sintetica (e non più all'impianto Figc di Contrada Sant'Oronzo) per un'ultima rifinitura. Per fortuna il tempo è discreto e non prevede precipitazioni per oggi, con una temperatura che si aggira sui 7 gradi. E' servita ad Auteri per fugare gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo. Il tecnico non ha intenzione di fare troppi cambi rispetto alla gara con l'Altamura, ma qualche avvicendamento sarà pressoché fisiologico. E' pensabile infatti che al centro della difesa rientri Riccardo Capellini (che piace alla Salernitana..), che ha caratteristiche più adatte al marcamento di una punta fisica come Caturano. Da decidere l'out sinistro che potrebbe vedere ancora impegnato Alin Tosca, così come non è esclusa qualche novità in attacco, dove scalpitano in tanti, da Acampora a Lanini, a Pinato. Alle 17,15 la riunione tecnica che toglierà i veli dall'undici che scenderà in campo al Viviani.

GLI ASSENTI. Due mancate convocazioni hanno sorpreso alla vigilia di Potenza-Benevento, quella di Angelo Talia e quella di Igor Lucatelli. Motivazioni completamente diverse per i due assenti. Talia soffre ancora per il mal di schiena che lo ha bloccato la settimana scorsa, la risonanza a cui si è sottoposto ha rivelato una lombo-sciatalgia che gli impedisce di allenarsi come vorrebbe: per oggi è prevista una visita specialistica per decidere le terapie a cui dovrà sottoporsi e che si rivelino subito efficaci. Nessuna causa fisica invece per Lucatelli, che non è stato inserito nella lista dei convocati solo per una scelta tecnica: ieri mattina il portiere si è allenato regolarmente, ma all'atto delle convocazioni Auteri gli ha preferito un giocatore di movimento.