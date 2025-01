Potenza-Benevento, Simonetti: "Prestazione non alla nostra altezza" Le parole del centrocampista giallorosso: "Dobbiamo lavorare per riscattarci"

Pierluigi Simonetti ha commentato così la sconfitta rimediata a Potenza: "Dobbiamo vedere le cose come stanno: la prestazione non è stata alla nostra altezza. Il risultato è stato largo, però dobbiamo lavorare sulle cose che non sono andate e analizzarle in questi giorni con il mister. Dobbiamo vedere questa partita come punto di ripartenza, cercando di prendere questa rabbia che abbiamo per metterla domenica contro il Foggia. Contracolpo psicologico? Vedere la classifica è relativo. Ora dobbiamo solo lavorare e analizzare partita dopo partita come se fosse l'ultima della stagione".

Simonetti: "Ripartiamo da qui"

"Non so se il Potenza aveva più fame. L'unica cosa che posso dire è che dobbiamo ripartire da questo risultato. Nel secondo tempo è stata una delle prestazioni peggiori dell'intero campionato. Non diamo colpe ai singoli, ma occorre rimetterci sotto e continuare a lavorare con ancora più voglia. Conosciamo i nostri difetti. Dobbiamo utilizzare le sconfitte per vedere i nostri punti deboli e cercare di migliorarli, in modo da diventare più forti".