Benevento, Agazzi: "Periodo poco positivo". Poi parla del futuro Le parole del centrocampista giallorosso dopo il triplice fischio del match col Foggia

Davide Agazzi è tornato in campo a distanza di mesi. Nel post gara del match giocato tra Foggia e Benevento allo Zaccheria, il centrocampista giallorosso si è espresso così ai microfoni di OffSide: "Non giocato da tanto. Sono stato chiamato in causa e ho cercato di fare del mio meglio. Mi sono sempre allenato, ma è chiaro che la partita è diversa. Mi fa piacere essere rientrato, peccato che non sia arrivata la vittoria. Tutte le squadre attraversano dei periodi poco positivi nel corso dell'annata. Dobbiamo tenere duro, siamo consapevoli della nostra e di ciò che possiamo fare. Le cose dovranno andare sicuramente meglio, poi è normale che giocare per vincere è complicato, soprattutto in un girone così competitivo. Bisogna guardare anche l'altro che se superiamo il momento negativo, poi le cose diventano più facili. Dobbiamo lavorare sugli errori commessi. La sfida col Monopoli? Sarà uno scontro diretto, ci faremo trovare pronti".

Agazzi parla del futuro con il Benevento

Agazzi ha proseguito: "Il mio futuro? Ho sempre fatto parte del gruppo, poi per scelte tecniche non sono stato convocato. Mi sono sempre allenato. Il nostro lavoro è questo: farsi trovare pronto a dispetto di ciò che succede, siamo professionisti".