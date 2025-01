Taranto e Turris, altre penalizzazioni 9 punti agli jonici, 6 ai corallini. Il Taranto ha già il segno meno davanti ai suoi punti

Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato con 9 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Taranto. Inoltre, 9 mesi di inibizione per Alfonso Salvatore e Massimo Giove e 6 per Mark Cambell.

Questo il dispositivo del TFN:

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Salvatore Alfonso, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per il sig. Mark Colin Campbell, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per il sig. Massimo Giove, mesi 9 (nove) di inibizione;

- per la società Taranto FC 1927 Srl, punti 9 (nove) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva

Il TFN ha sanzione anche la Turris: sono 6 i punti di penalizzazione inflitti ai corallini. Di seguito, ecco la classifica aggiornata



CLASSIFICA

Monopoli 47

Benevento 45

Audace Cerignola 45

Avellino 43

Potenza 42

Crotone 40

Catania (-1) 35

Picerno 34

Trapani 32

Sorrento 31

Giugliano 31

Team Altamura 31

Juventus Next Gen 30

Foggia 29

Cavese 28

Latina 26

Casertana 24

ACR Messina 20

Turris (-11) 6

Taranto (-19) -6