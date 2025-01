Benevento, affollato convegno all'IIS Alberti. LE FOTO Delegazione giallorossa con il Club Manager Cilento, formata da Manfredini, Nunziante e Starita

Il titolo del Convegno è già di per sé tutto un programma: “Il successo nello sport non si costruisce solo sul campo, ma anche fuori, con impegno, educazione e dedizione”. La scritta campeggiava alle spalle della delegazione giallorossa che è intervenuta questa mattina al Convegno indetto dall'Istituto Tecnico Alberti insieme al Benevento Calcio. Al tavolo dei lavori il Club Manager della società giallorossa, Alessandro Cilento, gli atleti Nicolò Manfredini, Alessandro Nunziante e Ernesto Starita. Per l'Istituto Alberti la Dirigente scolastica, dottoressa Silvia Vinciguerra. In platea per il Benevento altri componenti della delegazione con l'addetto al Marketing Fabio Siniscalchi, l'addetta stampa Sonia Iacoviello e lo Slo Giorgio Caraccio. Ma soprattutto un'aula magna gremita di studenti che ha fatto da splendida cornice alla riuscita “convention” dell'Iis Alberti di Benevento.