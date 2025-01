Benevento: Simonetti migliora, Talia inizia a correre Entrambi rimangono sotto osservazione. Sembra scontato il rientro di Oukhadda e Lamesta

Dopo la giornata itinerante nella vicina Apollosa, il Benevento si è ritrovato questo pomeriggio all'Antistadio Imbriani. “Dopo un'attivazione su percorsi tecnici, la squadra ha proseguito con un lavoro a secco, esercitazioni di possesso palla con sponde, attività tecnico-specialistiche per le catene di gioco, esercitazioni tecnico-tattiche, una partita e, infine, una sessione di defaticamento”.

Sotto osservazione soprattutto Pier Luigi Simonetti e Angelo Talia. Situazioni completamente diverse e quindi da valutare separatamente. Il “tuttocampista” romano è stato lasciato tranquillo per un paio di giorni per un fastidio al ginocchio operato lo scorso anno. Nulla di preoccupante, ma sarebbe stato preferibile approcciarsi alla sfida col Monopoli senza alcun problema. Si può dire, comunque, senza tema di smentita che Simonetti migliori, ma non è ancora tutto passato. A partire da domani ci sono altri quattro giorni per ridurre a zero ogni problematica: si spera che questo possa avvenire, perchè il giocatore romano è troppo importante nell'economia del gioco giallorosso e farne a meno sarebbe una iattura.

Diversa la situazione di Talia. Il ragazzo napoletano sta gestendo una lombo-sciatalgia che non gli consente di allenarsi in maniera regolare. Dopo aver fatto terapia in piscina fino a ieri, questo pomeriggio il centrocampista giallorosso è tornato sul terreno di gioco ed ha iniziato a correre anche se a ritmi blandi. La notizia positiva è che al termine dell'allenamento non avvertiva dolore. Ma da qui a pensare che sia utilizzabile per lunedì ce ne passa.

Dopo l'amichevole di ieri pomeriggio ad Apollosa sembra prevedibile che siano al rientro sia Oukhadda che Lamesta, entrambi utilizzati subito dal tecnico. Sembra scontato che si torni alla difesa a quattro ed è auspicabile rimettere in moto la cosiddetta “catena” di destra dove agiscono proprio Oukhadda e Lamesta, che sono stati per gran parte della stagione due elementi decisivi per le sorti della squadra giallorossa.

Da scegliere i due mediani davanti alla difesa, considerato che Talia potrà al massimo andare in panchina: Auteri ha disponibili Viviani, Prisco e Agazzi (Pinato sconta ma sua seconda giornata di squalifica). Il mediano di Trescore Balneario è da considerare “tout court” un nuovo elemento della squadra, che certamente rimarrà in giallorosso e proverà a rendersi utile come ha fatto, almeno in parte, a Foggia.

In avanti sembra francamente difficile rinunciare a Lanini, che ha il piede caldo ed è il capocannoniere dei giallorossi con le sue 9 reti. Ieri, al di là della scarsa caratura dell'avversario, lui e Manconi si sono mossi bene, trovando gli spazi giusti per andare a concludere con continuità.