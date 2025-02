Benevento, altra seduta mattutina: Talia verso la convocazione Il gruppo sta bene, per il neo tecnico problemi di scelta: out sol Viviani, Nardi e Meccariello

Pensare che si possa variare un nuovo disegno tattico in quattro giorni è pura utopia. Ecco perchè Michele Pazienza ha puntato molto sull'atteggiamento che i suoi nuovi allievi dovranno avere in campo. Prima il carattere, poi tutto il resto.

Una cena tutti insieme, lunghe chiacchierate con alcuni singoli che secondo il nuovo allenatore possono fare la differenza. La tattica ha certamente la sua importanza, ma viene dopo. In serie C vince chi sa fare la voce grossa, non c'è posto per strateghi alla Van Gaal, piuttosto per allenatori dal senso pratico (anche palla lunga e pedalare...) che sappiano coniugare al meglio l'organizzazione con l'agonismo.

Aspettiamoci, dunque, una squadra votata alla battaglia, soprattutto ora che i giocatori giallorossi non hanno più alibi da presentare. Non sono ammessi “ballerini che danzano sulle punte”, servirà sostanza. E la Juventus è uno dei clienti più scomodi sotto questo aspetto: squadra fisica e soprattutto tonica dal punto di vista atletico. Bisogna approfittare magari della giovane età dei suoi componenti, una virtù che fa a cazzotti con la tecnica sopraffina di elementi che aspirano persino al salto in prima squadra.

Stamattina il Benevento si è ritrovato all'Imbriani per la terza seduta con il tecnico di San Severo. Dall'infermeria arrivano buone notizie. Angelo Talia potrebbe essere disponibile e dunque convocato e anche se non scendesse in campo dall'inizio sarebbe un'arma in più per il nuovo tecnico giallorosso, che proprio a centrocampo ha qualche problema in più, dovuto principalmente alla squalifica di Viviani. Il gruppo sta bene e fatta eccezione per Meccariello e Nardi, è tutto a disposizione per questa lunga e difficile trasferta di Biella.

Domani mattina si replica alle 9,45 all'Imbriani. Sarà la seduta di rifinitura, poi pranzo all'Hotel Europa di Venticano, infine la partenza in aereo da Napoli per Milano. L'ultimo tratto per Biella (89 km) sarà percorso a bordo del pullman societario.